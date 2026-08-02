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Balia News: एमडीएम के वायरल वीडियो में बीएसए ने की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) वितरण के दौरान छात्रों को थाली की

Balia News: एमडीएम के वायरल वीडियो में बीएसए ने की सुनवाई

Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) वितरण के दौरान छात्रों को थाली की जगह हाथों में रोटी-सब्जी दिए जाने का वीडियो वायरल होने के मामले में बीएसए मनीष कुमार सिंह ने शनिवार को सुनवाई की। शिक्षा क्षेत्र सीयर के कम्पोजिट विद्यालय पलिया के सभी शैक्षणिक स्टॉफ, रसोइया और अनुदेशक ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सूत्रों की मानें तो विद्यालय के शिक्षकों-कर्मचारियों की आपसी रार में जान-बूझकर वीडियो वायरल करने की बात सामने आई है।वायरल वीडियो 20 अप्रैल का बताया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अनुदेशिका ने विद्यालय और विभाग की छवि धूमिल करने की नीयत से प्रकरण को सोशल मीडिया पर वायरल किया।

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इस दौरान रसोईयों के साथ ही शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक की लापरवाही भी सामने आई। बीईओ की जांच आख्या और मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए मनीष कुमार सिंह ने विद्यालय के पूरे स्टॉफ को शनिवार को अपने कार्यालय में स्पष्टीकरण के साथ तलब किया था। विद्यालय अवधि के बाद सभी कार्यालय पहुंचे, जहां देर शाम तक सुनवाई हुई। विभागीय सूत्रों की मानें तो पूरे मामले में विद्यालय के कर्मचारियों की आपसी रार सामने आई है। इसमें अनुदेशिका समेत कई अन्य पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

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