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Balia News: सड़क निर्माण देखने गए ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बांसडीह के पिंडहरा गांव में सरकारी चकमार्ग निर्माण के दौरान ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय पर कुछ लोगों ने हमला किया। विवाद के दौरान प्रधान को ईंट-पत्थर मारे जाने से सिर में चोट आई। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Balia News: सड़क निर्माण देखने गए ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला

Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के पिंडहरा गांव के पाण्डेय के पोखरा में सोमवार की देर शाम सरकारी चकमार्ग निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष तथा पिंडहरा के ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय रंजन को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय गांव के ही मनबोध राजभर के साथ सरकारी सड़क का निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे। इसी दौरान चकमार्ग बनने का विरोध कर रहे गांव के ही अशोक गोड़ ,सतन गोड़, रुबी, उर्मिला ने अपने घर की छत पर चढ़कर विवाद शुरू कर दिया।

प्रधान ने यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि यह सार्वजनिक विकास कार्य है। काम पूरा हो जाने पर इसका लाभ सभी को मिलेगा। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपियों ने छत पर से ताबड़तोड़ ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे प्रधान का सिर फट गया और खून बहने लगा। इसी बीच पड़ोस के घर से नागा और करन भी लाठी-डंडा लेकर निकल आए और गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रधान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस कारण प्रधान मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल पीएचसी बांसडीह पहुंचाया। वहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद भी हालात गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रधान का सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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