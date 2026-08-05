Balia News: सड़क निर्माण देखने गए ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला
Balia News: बांसडीह के पिंडहरा गांव में सरकारी चकमार्ग निर्माण के दौरान ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय पर कुछ लोगों ने हमला किया। विवाद के दौरान प्रधान को ईंट-पत्थर मारे जाने से सिर में चोट आई। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के पिंडहरा गांव के पाण्डेय के पोखरा में सोमवार की देर शाम सरकारी चकमार्ग निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष तथा पिंडहरा के ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय रंजन को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान नितेश पाण्डेय गांव के ही मनबोध राजभर के साथ सरकारी सड़क का निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे। इसी दौरान चकमार्ग बनने का विरोध कर रहे गांव के ही अशोक गोड़ ,सतन गोड़, रुबी, उर्मिला ने अपने घर की छत पर चढ़कर विवाद शुरू कर दिया।
प्रधान ने यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि यह सार्वजनिक विकास कार्य है। काम पूरा हो जाने पर इसका लाभ सभी को मिलेगा। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपियों ने छत पर से ताबड़तोड़ ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे प्रधान का सिर फट गया और खून बहने लगा। इसी बीच पड़ोस के घर से नागा और करन भी लाठी-डंडा लेकर निकल आए और गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रधान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस कारण प्रधान मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल पीएचसी बांसडीह पहुंचाया। वहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद भी हालात गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रधान का सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।