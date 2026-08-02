Balia News: कटान से दियरांचल के गांवों को बचाने के लिए प्रदर्शन

Balia News: बैरिया, हिन्दुस्तान संवाद। सुरेमनपुर दियरांचल के 50 हजार से अधिक की आबादी को कटान से बचाने के लिये ग्रामीणों का संघर्ष तेज हो गया है। शनिवार को कटान पीड़ितों ने तहसील पर धरना-प्रदर्शन किया। गोपालनगर व अन्य गांवों से सैकड़ों बाइकों पर बैठकर जुलूस की शक्ल में कटान पीड़ित पहले बैरिया बाजार पहुंचे। वहां बाइक खड़ी कर पैदल जुलूस की शक्ल में तहसील पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कटान पीड़ित बाढ़ विभाग के मंत्री और शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पीड़ितों ने दस दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उक्त समय सीमा में जरूरी ठोस उपाय नहीं कराए गए तो दियराचंल के चारों गांव के लोग बेमियादी अनशन को बाध्य होंगे।कटान

पीड़ितों का कहना है कि बीते पांच वर्षों से दियराचंल के गोपालनगर टांड़ी, गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर सिवान और शिवाल मठिया पर तेजी से कटान हो रहा है। सरयू नदी ने सबसे पहले हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को काटकर दियरांचल के सैकड़ों परिवारों को भूमिहीन बना दिया। खेतों को कटाने के बाद गोपालनगर टांड़ी की तीन चौथाई आबादी के लगभग तीन सौ रिहायशी घर पिछले चार वर्षों में नदी में समा चुके हैं। इसके अलावा शिवाल मठिया के दर्जनों मकान भी पिछले वर्ष नदी में विलीन हो गए। इतनी क्षति के बाद भी शासन-प्रशासन और बाढ़ विभाग समस्या के समाधान को गम्भीर नहीं है। कटान पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ विभाग की ओर से अबतक कराए गए कटानरोधी कार्य भी फेल हो चुके हैं। यहां केवल सरकारी धन का बंदरबांट हुआ है। उन्होंने कहा कि जबतक कटान रोकने के लिए ड्रेजिंग कराकर सरयू नदी की धारा मोड़ने और कटानरोधी पक्का कार्य नहीं होगा, राहत नहीं मिलेगी। कटान की रफ्तार ऐसे ही रही तो दियराचंल के गांवों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान कटान पीड़ितों की नाराजगी जनप्रतिनिधियों पर भी देखने को मिली। इस दौरान प्रदीप यादव, ओम प्रकाश सिंह, सुनील यादव, मनोज यादव, बृज किशोर सिंह, इंदल कुमार, मिथिलेश सिंह, मुकेश सिंह, राजू यादव, सुधीर यादव, महावीर यादव आदि थे।