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Balia News: खुद से बनाए अस्थाई पुल को स्वयं उद्घाटन करेंगे ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: खरीका स्थित कौलेन पाण्डेय के टोला-भैसहा मार्ग पर ग्रामीणों ने चार दिन में अस्थाई बांस पुल का निर्माण कर आवागमन बहाल किया। पुल का उद्घाटन इंद्रजीत सिंह ने किया। यह पुल एकमात्र रास्ता है, जिससे लोग खेतों और स्कूलों तक पहुंचते हैं, और इसके अभाव में करीब 500 लोग प्रभावित हुए थे।

Balia News: खुद से बनाए अस्थाई पुल को स्वयं उद्घाटन करेंगे ग्रामीण

Balia News: रेवती, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लाक के खरीका स्थित कौलेन पाण्डेय के टोला-भैसहा मार्ग पर जनसहयोग से चार दिन के अंदर ग्रामीणों ने बांस-बल्ली से अस्थाई पुल का निर्माण कराने के बाद सोमवार को आवागमन बहाल भी कर दिया। इस पुलिया का उद्घाटन गांव के रघुवंश मणि पाण्डेय की उपस्थिति में इंद्रजीत सिंह ने गाजे-बाजे के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। पुल के उद्घाटन की खुशी ग्रामीणों में भी दिखी। दर्जनों लोग घर से निकल कर वहां जुलूस के रुप में पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि यही एक मात्र सड़क है, जिससे लोग अपने खेतों तथा बच्चे स्कूलों में जाते हैं। न्यू पीएचसी पर जाने का भी यही रास्ता है।

इस पुलिया के निर्माण की स्वीकृति व टेंडर भी हो चुका है। समय से काम शुरु नहीं होने की वजह से ठेकेदार ने पुलिया की नींव बनाकर छोड़ दिया। इसी बीच, 20 जुलाई को हुई बारिश के चलते नाला में पानी भर जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया था। करीब पांच सौ से अधिक लोगों के स सामने संकट खड़ा हो गया। जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो गांव के लोग बांस एकत्र कर काम शुरू कर दिया।

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