Balia News: अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त की बाबा साहब की प्रतिमा
Balia News: भीमपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार की रात अराजकतत्वों
Balia News: भीमपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार की रात अराजकतत्वों ने बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर के प्रतिमा की अंगुली को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार की सुबह इस घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वे नई प्रतिमा लगवाने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजेश कुमार , सीओ रसड़ा रजनीश कुमार और थाना प्रभारी रवि कुमार पहुंचे। ग्रामीणों से बात कर नई प्रतिमा और सीसीटीवी कैमरा लगवाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हो गए।गौरा गांव के नहर मार्ग पर दलित बस्ती के पास बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। बुधवार की रात कुछ अराजक तत्वों ने प्रतिमा के संविधान लिए हाथों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
गुरुवार की सुबह बस्ती के लोगों की नजर गई तो आक्रोश बढ़ गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने मामला शांत कराया।इससे पहले 21 जून को भी अराजकतत्वों ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी थी। उस समय आक्रोशित भीड़ को मनाने लिए पुलिस प्रसाशन को करीब आठ घंटे मशक्क्त करनी पड़ी थी। नायब तहसीलदार ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया था।
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