Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त की बाबा साहब की प्रतिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: भीमपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार की रात अराजकतत्वों

Balia News: अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त की बाबा साहब की प्रतिमा

Balia News: भीमपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार की रात अराजकतत्वों ने बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर के प्रतिमा की अंगुली को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुरुवार की सुबह इस घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वे नई प्रतिमा लगवाने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजेश कुमार , सीओ रसड़ा रजनीश कुमार और थाना प्रभारी रवि कुमार पहुंचे। ग्रामीणों से बात कर नई प्रतिमा और सीसीटीवी कैमरा लगवाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हो गए।गौरा गांव के नहर मार्ग पर दलित बस्ती के पास बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। बुधवार की रात कुछ अराजक तत्वों ने प्रतिमा के संविधान लिए हाथों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

गुरुवार की सुबह बस्ती के लोगों की नजर गई तो आक्रोश बढ़ गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पहुंचे अधिकारियों ने मामला शांत कराया।इससे पहले 21 जून को भी अराजकतत्वों ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी थी। उस समय आक्रोशित भीड़ को मनाने लिए पुलिस प्रसाशन को करीब आठ घंटे मशक्क्त करनी पड़ी थी। नायब तहसीलदार ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Village Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।