Balia News: बेटियों की शादी और धार्मिक यात्राओं ने उमाशंकर को बनाया ‘सितारा’
Balia News: सुधीर ओझा बलिया। रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने अपनी सादगी के दम
Balia News: सुधीर ओझा बलिया। रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने अपनी सादगी के दम पर जो छवि बनाई, उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। कम उम्र में भी उन्होंने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया। गरीब परिवार के बेटियों की धूमधाम से शादी कराकर वे बेटियों के ‘पिता’ तो बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं कराकर ‘बेटा’ के रूप में सबकी आंखों का तारा बन गए थे।
उमाशंकर सिंह की सामूहिक विवाह पहल
उमाशंकर सिंह ने रसड़ा में सामूहिक विवाह का जो सिलसिला शुरू किया, वह इतिहास बन गया। एक साथ सैकड़ों बेटियों की न सिर्फ शादी कराई बल्कि आयोजनों को ऐसा भव्य बनाया कि बाकी शादियां भी उनके सामने फीकी पड़ गईं। हिन्दी और भोजपुरी फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने उन आयोजनों में चार चांद लगा दिया। लाखों की भीड़ उन शादियों की गवाह बनी।
धार्मिक यात्राओं का आयोजन
इसके अलावा बसपा विधायक ने विस क्षेत्र के लोगों को धार्मिक यात्राएं भी कराईं। उज्जैन के लिए उन्होंने रसड़ा रेलवे स्टेशन से दो स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। हजारों लोगों को महाकाल का दर्शन करवाकर वे सबके ‘हीरो’ बन गए। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को अजमेर की यात्रा कराई। रसड़ा से बस के जरिए वहां ले जाना और वापस लाकर सबकी दुआएं लीं। दो साल पहले उनकी बीमारी की बात सामने आई तो हर कोई यह सोचकर सन्न था कि सबका आशीर्वाद लेने वाले किसी व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है। लेकिन नियति पर किसी का बस नहीं है। जीवन और मौत से लम्बे समय से संघर्ष कर रहे उमाशंकर सिंह आखिरकार सबको छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गए।
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