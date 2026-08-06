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Balia News: सबको रुलाकर ‘अनंत’ की यात्रा पर गए उमाशंकर सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: सुधीर ओझा बलिया। उमाशंकर सिंह भले बसपा के साथ जुड़कर राजनीति कर रहे थे,

Balia News: सबको रुलाकर ‘अनंत’ की यात्रा पर गए उमाशंकर सिंह

Balia News: सुधीर ओझा बलिया। उमाशंकर सिंह भले बसपा के साथ जुड़कर राजनीति कर रहे थे, लेकिन हर दलों में उनके अच्छे संबंध थे। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत समूचे बलिया में उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता था। उनकी छवि गरीबों के लिए किसी 'रॉबिनहुड' से कम नहीं थी। वह लोगों के हर दुख में साझीदार बने।

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उमाशंकर सिंह की सामाजिक सेवाएं

दो साल पहले गंभीर बीमारी सामने आने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें भीड़ से अलग रहने तथा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बावजूद लोगों से उनका मिलना कम नहीं हुआ। मास्क लगाकर भी वे लोगों के बीच पहुंचे, उनकी परेशानियां सुनीं और उनका समाधान भी किया। आग-बाढ़ से बेघर हुए लोग हों या असामयिक मौत या सड़क हादसे में जान गंवाने वाले, उमाशंकर सिंह ने सबको गले लगाया, उनका दुख साझा किया और उन्हें हरसंभव आर्थिक मदद भी की।

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उनकी राजनीतिक यात्रा

विधायक उमाशंकर सिंह के निधन की सूचना मिलते हर कोई स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर लगे शोक संदेश से पट गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है।

जन्म और शिक्षा

दो जनवरी 1971 को नगरा थाना क्षेत्र के खनवर गांव में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे उमाशंकर सिंह ने गांव, परिवार और जिले का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया। बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्होंने छात्रसंघ का चुनाव लड़ा। वर्ष 1990-91 में बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज के छात्रसंघ के महामंत्री चुने गए। जबकि वर्ष 2000 में वह जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने पहली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर रसड़ा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद वर्ष 2017 और 2022 में भाजपा की लहर के बावजूद उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता साबित की। बसपा में उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए उन्हें बसपा विधानमंडल दल का नेता भी बनाया गया।

FAQs

उमाशंकर सिंह किस राजनीतिक दल के साथ जुड़े थे?
उमाशंकर सिंह बसपा के साथ जुड़े थे।
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