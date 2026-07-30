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Balia News: 43 गोल्ड मेडलिस्ट समेत 118 मेधावियों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के टीडी कॉलेज स्थित मनोरंजन हॉल में गुरुवार को

43 गोल्ड मेडलिस्ट समेत 118 मेधावियों का हुआ सम्मान
43 गोल्ड मेडलिस्ट समेत 118 मेधावियों का हुआ सम्मान

Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के टीडी कॉलेज स्थित मनोरंजन हॉल में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के जयन्ती के शताब्दी वर्ष में छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष स्व. देवेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें जननायक चंद्रशेखर विवि के 43 स्वर्ण पदक विजेता छात्र-छात्राओं समेत कुल 118 मेधावियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न से सम्मानित किया गया।

पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान

वक्ताओं ने स्व. देवेंद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वे छात्र राजनीति के ऐसे लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने छात्र हितों की आवाज़ को हमेशा मजबूती से उठाया। उन्होंने युवाओं को समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी। एमएलसी रतन पाल सिंह ने चन्द्रशेखर जी को सदी का महान नेता बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बताया कि स्व. देवेंद्र सिंह का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने छात्र राजनीति को सकारात्मक दिशा देने के साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्राथमिकता दी।

सम्मानित मेधावियों की सूची

इस दौरान जेएनसीयू के 43 टॉपरों के साथ ही दूजा देवी पीजी कालेज, गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय, हरिशंकर विधि महाविद्यालय, जमुना राम पीजी कालेज, गौरी भैया पीजी कालेज, गुलाब देवी पीजी कालेज, एससी कॉलेज, कुंवर सिंह पीजी कालेज, टीडी कालेज के विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 75 मेधावियों को सम्मानित किया गया। छात्र-छााओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के आदर्शों और विचारों को याद करते हुए उनके कदमों पर चलने का संकल्प लिया।

समारोह का समापन

समारोह को टीडी कालेज के प्राचार्य प्रो. दयालानन्द राय, गुलाब देवी कालेज की प्राचार्या प्रो. निवेदिता श्रीवास्तव, इलाहाबाद विवि के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अखिलेंद्र प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह के संरक्षक अनिल सिंह, राघवेंद्र सिंह, शिक्षक नेता ओंकार सिंह, अरुण सिंह, बृजेश सिंह गाट, ओमप्रकाश पाण्डेय, डॉ. अखिलेश सिनहा, दिनेश प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता छात्र संघ अध्यक्ष दीपक सिंह तथा संचालन रणवीर सिंह सेंगर व अमित सिंह ने किया। उपेंद्र सिंह ने सबका आभार जताया।

सामान्य प्रश्न

यह आयोजन किस स्थान पर हुआ?
यह आयोजन टीडी कॉलेज स्थित मनोरंजन हॉल में हुआ।
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