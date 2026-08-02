Balia News: सर्पदंश से किशोरी की मौत
Balia News: मनियर के पिलूई निवासी मुन्ना की 13 वर्षीय पुत्री नीतू की शनिवार रात सर्पदंश से मौत हो गई। लड़की सोते समय सांप के डंसने से घायल हुई। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Balia News: मनियर। इलाके के पिलूई निवासी मुन्ना की 13 वर्षीय पुत्री नीतू की शनिवार की रात सर्पदंश से मौत हो गयी। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि जमीन पर सो रही लड़की को सांप ने डंस लिया। जानकारी होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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