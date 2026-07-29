Balia News: सर्पदंश से बालिका की गई जान
Balia News: रसड़ा के अमहर पट्टी उत्तर गांव में चार वर्षीय आशमा की सर्पदंश से मौत हो गई। वह रात में सो रही थी, तभी सांप ने उसे डंस लिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में मातम छा गया है।
Balia News: रसड़ा। इलाके के अमहर पट्टी उत्तर (सरयां) निवासी सलामू की चार वर्षीय बेटी आशमा की मंगलवार की रात सर्पदंश से मौत हो गयी। इसके बाद गांव-घर में मातम पसर गया। बताया जाता है कि बालिका रात में बिस्तर पर सो रही थी। इसी बीच उसके हाथ में सांप में डंस लिया। लड़की के शोर मचाने पर पहुंचे परिजन उसे लेकर अमवां के सती मां स्थान पर ले गए। वहां पर हुए झाड़-फूंक के बाद सफलता नहीं मिली तो परिजन बच्ची को लेकर भोर के करीब साढ़े तीन बजे स्थानीय सीएचसी पर पहुंचे। अस्पताल के डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटी की मौत होने पर परिजन रोने-बिलखने लगे।
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