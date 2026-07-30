Balia News: करंट की चपेट में आने से युवक की गई जान
Balia News: रानीगंज में एक युवक, आदर्श तिवारी, घर में बिजली का तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।
Balia News: रानीगंज। घर में तार जोड़ते समय गुरुवार को करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गयी। हादसे के बाद गांव-घर में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बैरिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी 18 वर्षीय आदर्श तिवारी घर में बिजली का तार जोड़ रहा था। इस दौरान वह किसी प्रकार करंट की चपेट में आकर गंभीर रुप से झुलस गया। जानकारी होने पर परिजन युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पर लेकर पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बिजली नहीं रहने पर युवक तार को जोड़ रहा था।
इसी बीच अचानक आपूर्ति शुरु हो गयी लिहाजा वह करंट की जद में आ गया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह बीएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था।
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