Balia News: प्रसव के बाद बिगड़ी तबियत, महिला की मौत
Balia News: दलनछपरा के रामपुर गांव में एक महिला की प्रसव के बाद तबियत बिगड़ गई। नेहा सिंह ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उन्हें मऊ रेफर किया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।
Balia News: दलनछपरा, हिन्दुस्तान संवाद। दोकटी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी प्रसूता की तबियत सोमवार की रात बेटी को जन्म देने के कुछ ही समय बाद बिगड़ गयी। परिजन उसे लेकर मऊ जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। रामपुर निवासी सत्येन्द्र सिंह की पत्नी 26 वर्षीय नेहा सिंह को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने बलिया शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां सोमवार की रात आपरेशन से नेहा ने एक पुत्री को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ थे। इसी बीच कुछ समय बाद अचानक नेहा की तबियत बिगड़ने लगी। स्थिति को देख चिकित्सकों ने मऊ के लिए रेफर कर दिया।
मऊ जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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