Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बलिया के रामरति सरस्वती बालिका विद्यालय में 13 वर्षीय छात्रा शिवांशी की निधन हो गया। बुधवार को पढ़ाई के दौरान उसकी तबियत खराब हुई, लेकिन चिकित्सक नहीं मिलने के कारण उसे समय पर चिकित्सा नहीं मिली। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि बालिका के दिल में छेद था जिसका इलाज चल रहा था।

Balia News: स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्रा की मौत

Balia News: बलिया। शहर के रामपुर उदयभान में संचालित रामरति सरस्वती बालिका विद्यालय में पढ़ने पहुंची एक छात्रा की बुधावार को मौत हो गयी। इस घटना के स्कूल और परिवार में मातम पसर गया। शहर के काशीपुर निवासी पवन तिवारी की 13 वर्षीय पुत्री शिवांशी कक्षा सात में पढ़ती थी। रोज की तरह बालिका बुधवार को स्कूल पहुंची। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान उसकी तबियत अचानक खराब हो गयी। शिक्षकों ने मामले से परिजनों को अवगत कराया तो उन्होंने एक निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचने को कहा। हालांकि शिक्षक उसे नर्सिंग होम लेकर पहुंचे तो चिकित्सक नहीं मिला। इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

इस सम्बंध में स्कूल की प्रधानाचार्य प्रतिमा सिंह का कहना है कि बालिका के दिल में छेद था जिसका इलाज चल रहा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।