Balia News: दहताल में मछली पकड़ रहे युवक की नाव पलटने से मौत
Balia News: बांसडीह के हालपुर गांव में मंगलवार को रामप्रवेश साहनी, जिसकी उम्र 30 साल थी, एक छोटी नाव से मछली पकड़ते समय डूब कर मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद उसका शव निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया।
Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के हालपुर गांव के सामने दहताल में मंगलवार को छोटी नाव (डेंगी) से मछली पकड़ रहे 30 वर्षीय रामप्रवेश साहनी की नाव पलटने से डूबकर मौत हो गयी। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के दहताल से युवक के शव को ताल से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। दोपहर के समय नदी में डेंगी (छोटी नाव) पर सवार होकर रामप्रवेश मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान पानी में अत्याधिक शेवार के बीच अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण डेंगी नाव लड़खड़ा गई और रामप्रवेश गहरे पानी में डूब गये। दूर से घटना को देख रहे अन्य मछुआरों ने शोर मचाया।
चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद कई मछुआरे मौके पर जमा हो गए और पानी में रामप्रवेश की तलाश शुरू की। लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक रामप्रवेश की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह, नायब तहसीलदार भोला राय तथा कोतवाल राकेश ने परिजनों को सांत्वना दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
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