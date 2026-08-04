Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: बस से टकराई बाइक, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बेल्थरारोड में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिषेक साहनी अपनी भाभी रिंकू को उपचार के लिए ले जा रहा था जब यह दुर्घटना हुई। घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन विकास ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

Balia News: बस से टकराई बाइक, युवक की मौत

Balia News: बेल्थरारोड, हिन्दुस्तान संवाद। उभांव थाना क्षेत्र के उभांव-सिकंदरपुर मार्ग पर सोमवार को दोपहर मझवलिया गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर और फिर बस से टकराने के चलते एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्दीरामपुर छपिया निवासी 20 वर्षीय अभिषेक साहनी अपनी 30 वर्षीया भाभी रिंकू पत्नी संजय साहनी को लेकर सीएचसी सीयर दवा के लिए आ रहा था। मझवलिया गांव के पास पहुंचा था कि पीछे से आ रहे बाइक सवार उभांव थाना क्षेत्र के कानून गोयान निवासी 19 वर्षीय विकास पुत्र अवधेश से टक्कर हो गई।

इससे अभिषेक की बाइक सड़क पर पलट गई। उस पर सवार रिंकू की दाहिनी बांह में फ्रैक्चर हो गया। जबकि विकास की बाइक अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गया। इससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में घायल महिला और विकास को सीएचसी सीयर लाया गया। स्थिति गम्भीर देख दोनों को डाक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन विकास को मऊ ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। विकास पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Accident Balia News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।