Balia News: बस से टकराई बाइक, युवक की मौत
Balia News: बेल्थरारोड में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिषेक साहनी अपनी भाभी रिंकू को उपचार के लिए ले जा रहा था जब यह दुर्घटना हुई। घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन विकास ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
Balia News: बेल्थरारोड, हिन्दुस्तान संवाद। उभांव थाना क्षेत्र के उभांव-सिकंदरपुर मार्ग पर सोमवार को दोपहर मझवलिया गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर और फिर बस से टकराने के चलते एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्दीरामपुर छपिया निवासी 20 वर्षीय अभिषेक साहनी अपनी 30 वर्षीया भाभी रिंकू पत्नी संजय साहनी को लेकर सीएचसी सीयर दवा के लिए आ रहा था। मझवलिया गांव के पास पहुंचा था कि पीछे से आ रहे बाइक सवार उभांव थाना क्षेत्र के कानून गोयान निवासी 19 वर्षीय विकास पुत्र अवधेश से टक्कर हो गई।
इससे अभिषेक की बाइक सड़क पर पलट गई। उस पर सवार रिंकू की दाहिनी बांह में फ्रैक्चर हो गया। जबकि विकास की बाइक अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गया। इससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में घायल महिला और विकास को सीएचसी सीयर लाया गया। स्थिति गम्भीर देख दोनों को डाक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन विकास को मऊ ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। विकास पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था।
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