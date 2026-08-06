Balia News: ट्रेन की चपेट में आने से घायल युवक की मौत
Balia News: बलिया में एक 36 वर्षीय अज्ञात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक तीन अगस्त को बेल्थरारोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गया था। गंभीर स्थिति के कारण उसे सीएचसी सीयर से जिला अस्पताल और फिर सदर अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
Balia News: बलिया। ट्रेन की चपेट में आकर घायल करीब 36 वर्षीय अज्ञात युवक की बुधवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी। बताया जाता है कि तीन अगस्त को बेल्थरारोड रेलवे स्टेशन पर सवार होते समय युवक किसी प्रकार अनियंत्रित होकर गिरकर ट्रेन की जद में आ गया। इसके बाद उसे सीएचसी सीयर पर पहुंचाया गया जहां के डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां के डॉक्टर भर्ती कर उपचार कर रहे थे। इसी बीच युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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