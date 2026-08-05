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Balia News: चेहल्लुम पर निकाला मातमी जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: सिकंदरपुर में बुधवार को चेहल्लुम पर ताजियों का परंपरागत जुलूस निकाला गया। यह जुलूस चांदनी चौक से शुरू हुआ, जिसमें अकीदतमंद शामिल हुए। कुल छह ताजिए निकाले गए और उन्हें निर्धारित मार्गों से आगे बढ़ाया गया। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

Balia News: चेहल्लुम पर निकाला मातमी जुलूस

Balia News: सिकंदरपुर। नगर में बुधवार की देर शाम चेहल्लुम पर ताजियों का जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला गया। शुरुआत चांदनी चौक से हुई, जहां ताजिया के साथ बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। चेहल्लुम पर नगर कुल छह ताजिए निकाले गए, सभी ताजिए अपने-अपने निर्धारित और परंपरागत मार्गों से होते हुए आगे बढ़े। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और ताजियों के साथ चलते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए देर रात अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचा, जहां परंपरागत तरीके से ताजियों को स्थापित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में जगह-जगह लोगों की भीड़ नजर आई।

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त्योहार को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम थे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रही और जुलूस के मार्ग पर निगरानी रखी गई।

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