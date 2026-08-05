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Balia News: कोबरा से भिड़ा ‘टॉमी’, मालिक के लिए कुर्बान कर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बेल्थरारोड, हिन्दुस्तान संवाद। जिले में एक बार फिर कुत्ते ने वफादारी की मिसाल पेश करते हुए मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।

Balia News: कोबरा से भिड़ा ‘टॉमी’, मालिक के लिए कुर्बान कर दी जान

Balia News: बेल्थरारोड, हिन्दुस्तान संवाद। जिले में एक बार फिर कुत्ते ने वफादारी की मिसाल पेश करते हुए मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पालतू कुत्ता घर में घुस रहे सांप से भिड़ गया और आंखिरी सांस तक उसे अंदर प्रवेश करने से रोके रहा। रविवार रात की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्षेत्र के उभांव गांव का है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां दानिश के घर में कोबरा सांप घर में घुसने की कोशिश करने लगा। दानिश ने अपने घर में आठ साल से कुत्ता (टॉमी) को पाल रखा है। बताया जाता है कि रविवार की रात परिवार के लोग घर के अंदर आराम से सो रहे थे।

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इसी बीच, एक कोबरा सांप दानिश के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बाहर रखवाली कर रहे कुत्ते की नजर सांप पर पड़ गई। वह लगातार भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर परिवार के सदस्य भी जाग गए। इसी बीच, टॉमी खुद कोबरा से भिड़ गया। दानिश के परिजनों के अनुसार टॉमी और सांप के बीच करीब एक घंटे तक संघर्ष चला। टॉमी ने कोबरा को बुरी तरह दबोच लिया। इसी क्रम में कोबरा ने भी टॉमी को कई बार डंस लिया। फिर भी टॉमी ने हार नहीं मानी और कोबरा को मार गिराया। उधर, सांप का जगह टॉमी के शरीर में भी फैलने लगा और करीब आधा घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते घर के अंदर कुत्ते ने दम तोड़ दिया। टॉमी की मौत से परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि यदि टॉमी नहीं होता तो सांप घर के अंदर घुसकर पता नहीं कितने लोगों को डंस सकता था। टॉमी ने अपनी जान देकर हम सबकी रक्षा की है।उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में ‘काजल’ नाम की पालती कुतिया ने घर में घुस रहे सांप से लड़ते हुए परिवार को सुरक्षित किया था। उस संघर्ष में भी काजल ने सांप को मार डाला था लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई थी।

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