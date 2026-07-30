Balia News: रंगदारी नहीं देने पर सैलून संचालक को पीटा
Balia News: बलिया के दुबहड़ थाना क्षेत्र में उमेश ठाकुर ने रंगदारी मांगने और धमकी देने की शिकायत की है। विवेक सिंह ने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी, अन्यथा सैलून बंद करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Balia News: बलिया। दुबहड़ थाना क्षेत्र के घोड़हरा निवासी उमेश ठाकुर की तहरीर पर पुलिस ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का केस दर्ज किया है। पीड़ित का कहना है कि शहर के भृगु आश्रम में देवनारायण सिंह पूना के मकान में किराये पर दुकान लेकर सैलून चलाता हूं। 26 जुलाई को राजपूत नेवरी निवासी विवेक सिंह उर्फ कुशल सिंह मेरे दुकान पर आकर मुझसे कहने लगा कि अगर सैलून चलाना है तो मुझे 50 हजार रुपये की रंगदारी दो वरना कल से दुकान मत खोलना। आरोप लगाया है कि विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।