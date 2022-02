बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने खंगाला

बलिया। मकान का ताला तोड़कर दाखिल हुए चोर हजारों रुपये मुल्य का सामान समेट

Thieves searched by breaking the lock of the locked houseपुलिस का कहना है कि घटना की छानबीन की जा रही है। शहर के सतनी सरांय मुहल्ला निवासी पीयूष पांडेय सोनभद्र में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। वह मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ सोनभद्र में ही रहते हैं। बताया जाता है कि रविवार की सुबह आसपास के लोगों की नजर पीयूष के मकान के खुले दरवाजे पर पड़ी तो चोरी होने का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने फोन से पीयूष को अवगत कराया। उनकी सूचना पर सतनी सरांय में ही रहने वाले चचेरे भाई श्यामकांत पांडेय पहुंच गये। लोग अंदर पहुंचे तो कमरों का ताला टूटा हुआ था। चोर दो आलमारियों को तोड़कर उसमें मौजूद आभूषण तथा कमरों में मौजूद नगदी के साथ ही अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो चुके थे। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया।