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Balia News: उचक्कागिरी गिरोह की चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Balia News: फेफना, हिन्दुस्तान संवाद। यज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच घुसकर महिलाओं के

Balia News: उचक्कागिरी गिरोह की चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार

Balia News: फेफना, हिन्दुस्तान संवाद। यज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच घुसकर महिलाओं के गले से जेवर काटने वाले उचक्कागिरी गिरोह की चार महिलाओं और एक युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी के गहने और नगदी बरामद हुआ। पकड़ी गयी महिलाएं और युवक आजमगढ़ और मऊ जनपद के रहने वाले हैं। उनके पास से एक कार भी मिली है जिससे वह वारदात को अंजाम देने के लिए जाते थे और उसी से फरार हो जाते थे।गुरु पूर्णिमा पर इलाके के मिड्ढ़ा गांव में स्थित सदगुरु सदाफल देव आश्रम में बुधवार को पूजा-पाठ और यज्ञ हो रहा था।

इसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंची थी। बताया जाता है कि भीड़ के बीच दो महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने-चांदी के चेन आदि चोरी हो गया। इसकी जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर मामले की जानकारी ली। इसके बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने इलाके के मिठवार मोड़ के पास से आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुराम निवासी पाली उर्फ पल्लवी पत्नी विक्की राम, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चुनहवां निवासी सुनीता पत्नी राजेश राम, मुबारकपुर निवासी आकाश गुप्ता, मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के ताजपुर निवासी सीमा पत्नी चंदन राम तथा सुनीता पत्नी संजय राम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों का चालान कर दिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई शिवम वर्मा व सुभाष यादव, सिपाही प्रमोद यादव, सोनेलाल, गोल्डी, कनकलता रावत, मोनू देवी आदि थीं।

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