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Balia News: मकान के अंदर खड़े दो ई-रिक्शा की बैट्री चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: रेवती के बड़ी बाजार निवासी राजेश केशरी के घर के अंदर खड़े दो ई-रिक्शा की बैट्री शुक्रवार की रात चोरी हो गई। चोर रात के समय मकान में घुसकर बैट्री खोल ले गए। शनिवार सुबह चोरी की जानकारी मिली। एसओ अनिल सिंह ने घटना की जानकारी दी और जांच-पड़ताल जारी है।

Balia News: मकान के अंदर खड़े दो ई-रिक्शा की बैट्री चोरी

Balia News: रेवती। स्थानीय कस्बा के बड़ी बाजार (वार्ड संख्या छह) निवासी राजेश केशरी के घर के अंदर खड़े दो ई- रिक्शा की बैट्री शुक्रवार की रात खोल ले गये। इसकी जानकारी होते ही हलचल मच गयी। पीड़ित का कहना है कि वाहनों को भटवलिया-परसिया मार्ग पर निमार्णाधीन मकान के अंदर खड़ा कर गेट में ताला बंद कर दिया गया था। रात में छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए चोर बैट्री को खोल ले गये। शनिवार की सुबह जब गाड़ी कहीं लेकर जाने के लिए वह पहुंचे तो चोरी की जानकारी हो सकी। एसओ अनिल सिंह का कहना है कि चोरी की घटना की जानकारी हुई है।

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उनका कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

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