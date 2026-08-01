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Balia News: प्रावि का ताला तोड़कर सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: सुखपुरा के प्राथमिक विद्यालय करमपुर में चोरी की चौथी घटना हुई। चोरों ने शुक्रवार रात स्कूल का ताला तोड़कर पांच पंखे, दो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और बर्तन चुरा लिए। शिक्षकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रधानाध्यापक उमेश सिंह ने अधिकारियों को भी सूचित किया है।

Balia News: प्रावि का ताला तोड़कर सामान चोरी

Balia News: सुखपुरा। इलाके के प्राथमिक विद्यालय करमपुर का ताला तोड़कर चोर शुक्रवार की रात पांच पंखा, दो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन आदि सामान समेटकर फरार हो गये। शनिवार की सुबह पहुंचे शिक्षकों को जानकारी हुई तो उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया। लोगों का कहना है कि कुछ माह के अंदर स्कूल में चोरी की यह चौथी घटना है।लोगों का कहना है कि कुछ माह पहले भी इस विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर चोर टीवी, स्टेबलाइजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जा चुके है। प्रधानाध्यापक उमेश सिंह का कहना है कि इस मामले की सूचना अधिकारियों और पुलिस को दे दी गयी है।

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