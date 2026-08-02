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Balia News: विषाक्त खाने से किशोरी की हालत बिगड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: रसड़ा। इलाके के खिरौली गांव में रविवार की शाम करीब छह बजे 16 वर्षीया दीपांजलि

Balia News: विषाक्त खाने से किशोरी की हालत बिगड़ी

Balia News: रसड़ा। इलाके के खिरौली गांव में रविवार की शाम करीब छह बजे 16 वर्षीया दीपांजलि ने किसी कारण से विषाक्त पदार्थ खा लिया। इसके सेवन से किशोरी की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अचेतावस्था में स्थानीय सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां पर अस्पताल के डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर यहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

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