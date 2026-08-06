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Balia News: तीस घंटे से फेफना क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: फेफना क्षेत्र में बारिश के दौरान तकनीकी समस्या के कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। पिछले 30 घंटे से कई गांवों में आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। गर्मी और उमस के बीच बिजली न मिलने से परेशान ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

Balia News: तीस घंटे से फेफना क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप

Balia News: फेफना। बारिश के दौरान आए तकनीकी फॉल्ट ने फेफना क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। फेफना फीडर से जुड़े कई गांवों में पिछले 30 घंटे से आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली नहीं मिलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शाम चार बजे समाचार लिखे जाने तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। बिजली के अभाव में पेयजल आपूर्ति भी बाधित होने से ग्रामीण परेशान रहे। पूरी रात बिजली नहीं आने से लोगों की नींद खराब हुई। बुधवार सुबह से ही उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश के बाद आपूर्ति बाधित होना आम हो गया है।

बिजली नहीं होने से दुकानों और छोटे कारोबारियों का कामकाज प्रभावित हुआ है।

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