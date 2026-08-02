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Balia News: बैठक में संगठन की मजबूती और व्यापारी एकता पर बल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई जिसमें सदस्यों से संपर्क अभियान और सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मुख्य अतिथि अरविंद गांधी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में एक समिति का गठन किया गया है जो सदस्यता अभियान की देखरेख करेगी और व्यापारी महाकुंभ में शामिल होगी।

बैठक में संगठन की मजबूती और व्यापारी एकता पर बल
बैठक में संगठन की मजबूती और व्यापारी एकता पर बल

Balia News: बलिया। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बांसहीह रोड एक बैठक रविवार को एक रेस्टोरेंट आयोजित की गई जिसके मुख्य अतिथि अरविंद गांधी ,प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि संजय सिंह मुन्ना जी जिला संरक्षक रहे।अध्यक्षता संजय सिंह नगर अध्यक्ष एवं संचालन डॉक्टर परमेश्वर सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारियों से संपर्क अभियान चलाने,सदस्यता अभियान बाजार में चलने,सदस्यता अभियान चलाने हेतु कमेटी का गठन और तीन सितंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले व्यापारी महाकुंभ में शामिल होने का निर्णय लिया गया। सदस्यता अभियान के बाद कमेटी का गठन किया जाएगा। सदस्यता अभियान कमेटी में प्रमुख रूप से डॉक्टर परमेश्वर सिंह ,विजय बहादुर यादव ,शशिकांत वर्मा, विजय कुमार बिंद ,अनिल शर्मा, जावेद ,पवन कुमार वर्मा ,मिथिलेश कुमार, जितेंद्र सिंह, प्रमोद ठाकुर ,अनूप कुमार यादव और उत्तम ठाकुर को शामिल किया गया।

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बैठक में विचार-विमर्श

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है आपसी प्रेम, स्नेह, सहयोग से ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है। जिला संरक्षक ने कहा कि अभियान चलाकर लोगों को संगठन से जोड़ा जाए। अंत में नगर अध्यक्ष ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया और लिए गए सभी निर्णय को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

सामान्य प्रश्न

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारियों से संपर्क अभियान और सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लेना था।
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