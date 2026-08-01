Balia News: आमजन की सुविधा को डाक विभाग की नई पहल
Balia News: बलिया, संवाददाता। आधार बनवाने और संशोधन में हो रही भारी भीड़ के बीच
Balia News: बलिया, संवाददाता। आधार बनवाने और संशोधन में हो रही भारी भीड़ के बीच डाक विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए अगस्त महीने के प्रत्येक शनिवार को विशेष कैंप का आयोजन हो रहा है। पहले दिन कम्पोजिट स्कूल चिलकहर, ज्ञानकुंज एकेडमी वंशीबाजार, रेवती के कुशौरी, हथौज पंचायत भवन और जिगिड़सर पंचायत भवन पर विशेष कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 140 आधार कार्ड में त्रुटियों का सुधार और नया आधार कार्ड का पंजीकरण किया गया।प्रधान डाकघर अधीक्षक राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रेग्यूलर आधार अपडेशन और त्रुटि सुधार डाक विभाग द्वारा 20 केंद्रों पर होता है। लेकिन लोगों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए विभाग की ओर से प्रत्येक शनिवार को पांच स्थानों पर विशेष कैंप के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
इसकी शुरूआत आज से की गई है, लेकिन बिजली कटौती के कारण आधार अपडेशन का काम काफी प्रभावित रहा। वैसे सभी लोकेशन को मिलाकर करीब 900 आधार अपडेशन और संशोधन का कार्य किया गया है। अधीक्षक ने बताया कि डाकघर पांच अगस्त से डाक चौपाल का आयोजन करेगा। इसमें पोस्ट आफिस सम्बंधित समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जायेगा। साथ ही विभाग की जनहितकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जायेगी। उन्होंने सम्बंधित लोगों को आधार कैंप और डाक चौपाल में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।
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