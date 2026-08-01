Balia News: पूजा करते समय सांप के डसने से युवक की गई जान
Balia News: सिकन्दरपुर के बरमनिया निवासी 40 वर्षीय हरेंद्र राजभर की शनिवार को सर्पदंश से मौत हो गई। युवक पूजा कर रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे गाजीपुर और मऊ के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरेंद्र परिवार का एकलौता कमाऊ सदस्य था।
Balia News: सिकन्दरपुर। क्षेत्र के बरमनिया निवासी 40 वर्षीय हरेंद्र राजभर की शनिवार को सर्पदंश से मौत हो गयी। हादसे के बाद मृतक के गांव-घर में मातम पसर गया। बताया जाता है कि युवक अपने घर में पूजा-पाठ कर रहा था। इसी बीच बाहर से चूहा का पीछा करते हुए सांप अंदर दाखिल हो गया। पूजा कर रहे हरेंद्र को सांप ने डस लिया। उसकी हालत खराब होने पर पहुंचे परिजन झाड़-फूंक के लिए लेकर गाजीपुर पहुंचे, हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद घर वाले उन्हें लेकर मऊ के निजी अस्पताल में पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद मृतक के परिजन बिलखने लगे। बताया जाता है कि मृतक परिवार को एकलौता कमाऊ सदस्य था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।