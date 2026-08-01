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Balia News: पूजा करते समय सांप के डसने से युवक की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: सिकन्दरपुर के बरमनिया निवासी 40 वर्षीय हरेंद्र राजभर की शनिवार को सर्पदंश से मौत हो गई। युवक पूजा कर रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे गाजीपुर और मऊ के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरेंद्र परिवार का एकलौता कमाऊ सदस्य था।

Balia News: पूजा करते समय सांप के डसने से युवक की गई जान

Balia News: सिकन्दरपुर। क्षेत्र के बरमनिया निवासी 40 वर्षीय हरेंद्र राजभर की शनिवार को सर्पदंश से मौत हो गयी। हादसे के बाद मृतक के गांव-घर में मातम पसर गया। बताया जाता है कि युवक अपने घर में पूजा-पाठ कर रहा था। इसी बीच बाहर से चूहा का पीछा करते हुए सांप अंदर दाखिल हो गया। पूजा कर रहे हरेंद्र को सांप ने डस लिया। उसकी हालत खराब होने पर पहुंचे परिजन झाड़-फूंक के लिए लेकर गाजीपुर पहुंचे, हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद घर वाले उन्हें लेकर मऊ के निजी अस्पताल में पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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इस घटना के बाद मृतक के परिजन बिलखने लगे। बताया जाता है कि मृतक परिवार को एकलौता कमाऊ सदस्य था।

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