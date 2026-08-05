Balia News: मऊ स्थित ससुराल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव
Balia News: सिकंदरपुर के हरदिया जमीन गांव के 40 वर्षीय वीरन का शव मंगलवार सुबह मऊ जनपद के अजोरपुर गांव में पीपल के पेड़ से लटका मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि चार दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
Balia News: सिकंदरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के हरदिया जमीन गांव निवासी 40 वर्षीय युवक का शव मंगलवार की सुबह मऊ जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के अजोरपुर गांव में पीपल के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। युवक सोमवार शाम अपनी ससुराल पहुंचा था। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदिया जमीन गांव निवासी वीरन की शादी मऊ जिले के अजोरपुर गांव निवासी धारी की पुत्री पूनम से हुई थी। परिजनों के अनुसार करीब चार दिन पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
इसके बाद वीरन घर से चला गया था और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। सोमवार की शाम वह अपनी ससुराल अजोरपुर पहुंचा था। मंगलवार की सुबह ग्रामीण गांव के बाहर टहलने निकले तो पीपल के पेड़ से साड़ी के सहारे एक व्यक्ति का शव लटका देखा। उसकी पहचान वीरन के रूप में हुई। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची रामपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सुनील कुमार सरोज के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। आत्महत्या समेत अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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