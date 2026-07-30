Balia News: सरयू में समाया ब्रह्मदत्त और शिवदत्त का आशियाना

Balia News: बैरिया, हिन्दुस्तान संवाद। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपाल नगर टाड़ी पर कटान थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। मंगलवार की रात ब्रह्मदत्त यादव व शिवदत्त यादव का रिहायशी पक्का मकान सरयू नदी में समा गया। पिछले दो महीने के भीतर गोपाल नगर टाड़ी पर कम से कम 8 लोंगो का पक्का मकान सरयू नदी के कटान में समाहित हो चुका है। इसके अलावा अभी आधा दर्जन से अधिक मकान कटान के मुहाने पर आ गया हैं। लोग एक एक कर अपना जरूरी सामान मकान से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे है।इस वर्ष अभी तक किसी भी कटान पीड़ित को बसने के लिये सरकार ने कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराया है।

जिसको भी जहां कही गुजर बसर करने लायक जमीन मिल रही है, वही अपना पल्ला पलानी लगाकर रह रहे है। कटान पीड़ितों का कहना है कि जिस रफ्तार से कटान हो रहा हैं अगर यही रफ्तार जारी रहा तो शिवाल मठिया के रिहायशी घरों को कटान अपने चपेट में ले लेगी। गोपाल नगर तांडी के मोबाइल टावर के पास के 250 घरों की बस्ती भी कटान के चपेट में आ सकती हैं। इस वर्ष कटान रोधी कार्य नहीं होने से स्थिति और भी बिगड़ गई हैं। दूध उत्पादन के हब में कटान ने न सिर्फ वहां के लोगों के मकानों पर चोट किया है, बल्कि वहां के आर्थिक ढांचे को भी तहस नहस कर दिया हैं। कटान पीड़ितों की समस्या यह भी हैं कि उनके माल मवेशियों को भी रखते के लिये कोई सुरक्षित ठौर नहीं मिल रहा हैं।