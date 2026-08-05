Balia News: सरयू में 24 घंटे में और चार पक्के मकान समाए

Balia News: सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी में कटान का कहर जारी है। पिछले 24 घण्टों में चार मकान नदी में समाहित हो गए हैं, जिसमें 12 लोगों का परिवार रहता था। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कटान पीड़ितों को गृह अनुदान और राहत सामग्री दी जा रही है।

Balia News: बैरिया, हिन्दुस्तान संवाद। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी में कटान का कहर लगातार जारी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घण्टे में चार लोगों का पक्का मकान नदी में समाहित हो गया है। हालांकि इन चार घरों में ही 12 लोगों का परिवार रहता था। लगातार कटान होने से गांव में अफरातफरी का माहौल है। लोग अपना जरूरी सामान ट्रैक्टर आदि में भरकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। कटान पीड़ितों ने बताया कि जब हवा तेज गति से चल रही होती है, तब कटान भी बहुत तेजी से होने लग रहा है। जिन लोगों का मकान 24 घंटे के अंदर सरयू नदी में समाहित हुआ है, उनमें मकरध्वज यादव, शम्भूनाथ यादव, जनार्दन यादव और लल्लन यादव शामिल हैं। इसके अलावा अबभी दर्जन भर मकान कटान के मुहाने पर आ गये हैं। टाड़ी के कटान पीड़ित अपना घर उजाड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। कटान से बेघर हुए परिवार जूनियर हाईस्कूल गोपाल नगर व गोपालनगर टॉवर के आसपास फिलहाल तिरपाल आदि लगाकर रह रहे हैं। इन लोगों के सामने प्रकाश और पानी की समस्या बनी हुई है। जहां ये लोग बसेरा बना रहे हैं, वहां इसका अभाव है। उधर, एहतियात के तौर पर गोपालनगर टाड़ी गांव में बिजली के खम्भे और तार हटा दिये गये हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कटान काफी तेज है। गलती से भी यदि करंट प्रवाहित हो गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से तारों को खोलकर हटा दिया गया है。

अबतक 24 लोगों को दिया गया गृह अनुदान बैरिया। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी के अलावा गोपालनगर, वशिष्ठ नगर के सिवान पर कटान तेजी से हो रहा है। उपजाऊ जमीन को काटती हुई सरयू नदी बस्ती की ओर बढ़ रही हैं। कटान की सूचना पर मंगलवार को गांव में पहुंचे एसडीएम शशिभूषण ने बताया कि कटान की रिपोर्ट ऊपर भेजी जा रही है। पीड़ितों को समय से सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिनके घर कटान में कट गये हैं, उन्हें तत्काल गृह अनुदान के धनराशि का भुगतान किया जा रहा हैं। मंगलवार को चार लोगों को गृह अनुदान की राशि का भुगतान किया गया। अब तक कुल 24 लोगों को गृह अनुदान दिया गया है, जिसमें 22 पक्का तथा दो टिन शेड शामिल हैं।

80 कटानपीड़ितों में बांटा राहत सामग्री का पैकेट बैरिया। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टाड़ी पर सरयू की कटान से बेघर हुए 80 कटान पीड़ितों के बीच भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने राहत सामग्री वितरित की। कटान पीड़ितों के लिये तैयार राहत पैकेट में 25 किलो आटा, 25 किलो चावल, 10 किलो आलू, दो किलो दाल, एक किलो सत्तू, तिरपाल के अलावा मोमबत्ती, माचिस, नमक आदि दैनिक उपयोग के सामान हैं। इसके पहले भाजपा नेता ने कटान पीड़ितों के लिए सोलर लाइट व दो हैंडपंप भी लगाया था। मंगलवार को फिर सूर्यभान सिंह अपने समर्थकों के साथ गोपालनगर टाड़ी पहुंचे। मौके पर ही कटान पीड़ितों की सूची बनाई तथा प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। समर्थकों ने घर-घर जाकर पीड़ित परिवार में राहत सामग्री बांटी। सूर्यभान सिंह ने बताया कि शासन स्तर से भी कटान पीड़ितों को सहायता मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। निजी स्तर से जो भी संभव होगा, वह मदद करेंगे।

नेपाल से पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच क्षेत्र के महाराजपुर, सुल्तानपुर, खादीपुर आदि गांवों के सामने के खेत लगातार नदी में विलीन हो रहे हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ाव पर होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल से नदी का पानी छोड़ने तथा बरसात का सिलसिला जारी रहने से नदी के उफान पर आने की आशंका है।

उधर, भोजपुरवा और अन्य गांवों में हर गुजरता दिन लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। ग्रामीणों की निगाहें नदी की बदलती धारा पर टिकी हैं। दिन में बारिश और रात में कटान का डर लोगों की नींद छीन रहा है। ग्रामीणों की चिंता इस बात से है कि यदि बारिश का दौर नहीं थमा तो सरयू की धाराएं कभी भी गांव के और करीब पहुंच सकती हैं।