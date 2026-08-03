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Balia News: सावन के पहले सोमवार पर आज भक्त करेंगे जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया, संवाददाता। भगवान शंकर के प्रिय महीना सावन की शुरूआत तो तीन दिन

Balia News: सावन के पहले सोमवार पर आज भक्त करेंगे जलाभिषेक

Balia News: बलिया, संवाददाता। भगवान शंकर के प्रिय महीना सावन की शुरूआत तो तीन दिन पहले बीते 30 जुलाई से हो गई है। लेकिन इस पवित्र महीने का पहला सोमवार तीन अगस्त यानि आज है, लिहाजा काफी संख्या में भोला भक्त पूजन-अर्चन और शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर भक्तों में बेहद उत्साह है। शहर के ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर पर जुटने वाली भक्तों की भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। सुरक्षा में पुलिस, पीएसी और महिला पुलिस की तैनाती रहेगी। दर्शन-पूजन और जलाभिषेक में श्रद्धालुओं सुविधा के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग कराया गया है।

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एक दिन पूर्व रविवार की शाम से ही शहर में कांवरियों का जत्था पहुंचना शुरू हो गया है। भोलेनाथ के भजन और जयघोष से पूरा इलाका शिवमय हो गया है। सावन महीने के पहली सोमवारी पर भृगुनगरी का कण-कण महादेव के रंग में रंगा नजर आया। जनपद के अन्य प्रसिद्ध शिवालयों में भी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है।महादेव को समर्पित सावन महीने में शिवभक्तों का उत्साह चरम पर है। शहर के चौक बाजार में कपड़ा की दुकानें केशरिया वस्त्रों से पट गई हैं। शहर स्थित ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर में जिला ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के बक्सर और आरा जिला से काफी संख्या में भोला भक्त पहुंचते हैं। पहली सोमवारी को लेकर बाबा दरबार की सफाई करने के साथ ही साज-सजावट कर दी गई है। हमेशा की तरह रविवार की रात दो बजे के बाद बाबा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया जायेगा। इसके अलावा शहर के रामपुर उदयभान स्थित शिवालय तथा आईटीआई परिसर स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, कलक्ट्रेट परिसर स्थित शिवालय, कदम चौराहा स्थित बालखंडी मंदिर, मिढी स्थित शिवालय की भी सफाई आदि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

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