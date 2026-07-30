Balia News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Balia News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Balia News: बलिया में सावन महीने के पहले दिन, बालेश्वर मंदिर और ग्रामीण शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पुलिस ने भीड़ को संभालने के लिए विशेष व्यवस्था की। भक्तों ने सुबह से ही जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगाई और मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था।
Balia News: बलिया। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को नगर के बालेश्वर मंदिर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी आस्था की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी शिव मंदिरों को आकर्षक रूप दिया गया था। भीड़-भाड़ व जाम के मद्देनजर पुलिस की विशेष व्यवस्था की गयी थी। बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रावण मास के शुरूआत के मद्देनजर रात तक शिव मंदिरों की सजावट को अंतिम रूप दिया गया। भोले बाबा के दर्शन की होड़ का आलम रहा कि कई श्रद्धालु भोर से ही मंदिरों में जुटने लगे।
मंदिरों में दूध के साथ ही गंगाजल से औघड़दानी का अभिषेक किया। श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव भक्त बोलबम का जयकारा लगाते रहे।शहर स्थित बालेश्वर मंदिर, हरपुर मिड्ढी शिव मंदिर, देवकली के विमलेश्वर नाथ मंदिर, नगरी के नक्कटा महादेव, सहतवार पंचमंदिर, कुसौरा शिवमंदिर, असेगा शिव मंदिर, बांसडीहरोड बाबा बालखंडी नाथ मंदिर, छितौनी के छित्तेश्वर नाथ मंदिर, बाबा मुक्तिनाथ मंदिर, चितबड़ागांव स्थित चित्तेश्वरनाथ मंदिर, कारो धाम आदि मंदिरों पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा।शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के साथ ही लोगों ने भांग, धतूरा, विल्व पत्र आदि भी चढ़ाया।
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