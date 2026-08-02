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Balia News: खिड़की तोड़कर चोरों ने समेटा नगदी और जेवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सुल्तानपुर (टोलापुर) में शनिवार की रात खिड़की और

Balia News: खिड़की तोड़कर चोरों ने समेटा नगदी और जेवर

Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सुल्तानपुर (टोलापुर) में शनिवार की रात खिड़की और दरवाजा तोड़कर मकान में घुसे चोर नगदी समेत सोने-चांदी के जेवर समेटकर फरार हो गये। सुबह जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है।गांव निवासी पिंटू यादव के परिवार के लोग रोज की तरह देर शाम भोजन करने के बाद मकान के अलग-अलग हिस्सों में सो गये। देर रात मकान के पिछले हिस्से में लगी खिड़की में लगा लोहे का ग्रील और उसका दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए चोर कमरों तक पहुंच गये।

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कमरों को खंगालने के बाद बक्सा आदि लेकर चले गये। भोर में घरेलू काम करने के लिए जगी महिलाओं को चोरी की जानकारी हुई तो शोर मचाया। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गयी। कुछ देर बाद टूटा हुआ बक्सा मकान से कुछ दूरी पर खेत में पड़ा हुआ मिला। पीड़ित परिवार का कहना है कि चोरी गये सामानों में नगदी के साथ ही सोने-चांदी के जेवर, कीमती कपड़ा आदि लेकर चले गये। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

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