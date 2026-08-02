Balia News: खिड़की के रास्ते घुसे चोरों ने समेटा कीमती सामान

Balia News: खिड़की के रास्ते घुसे चोरों ने समेटा कीमती सामान
Balia News: बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर (टोलापुर) गांव में एक मकान में चोरों ने शनिवार रात हजारों रुपये के सामान चुरा लिए। चोरी की जानकारी रविवार सुबह हुई जब घर की महिलाएं जागीं। गांववाले इस घटना से दहशत में हैं, जबकि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
Balia News: बलिया। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर (टोलापुर) गांव के एक मकान में घुसे चोर शनिवार की रात हजारों के सामान समेट ले गये। रविवार की सुबह इसकी जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इस घटना से लोगों में दहशत है। गांव निवासी पिंटू यादव के परिवार के लोग रोज की तरह देर शाम भोजन करने के बाद मकान के अलग-अलग हिस्सों में सो गये। देर रात खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए चोर कमरों में मौजूद करीब 36 हजार रुपये नगद, सोने-चांदी के जेवर आदि समेट ले गये। भोर में गृहस्थी का काम करने के लिए जगी महिलाओं को चोरी की जानकारी हुई तो शोर मचाया।
इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गयी।
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