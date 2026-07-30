Balia News: बांसडीह-मनियर मार्ग पर दुर्घटना में कारोबारी की गयी जान
Balia News: बलिया के बांसडीह नगर पंचायत निवासी 55 वर्षीय संतोष चौरसिया की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। परिवार में शोक का माहौल है।
Balia News: बलिया। बांसडीह नगर पंचायत निवासी 55 वर्षीय संतोष चौरसिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि रोज की तरह दुकान बंदकर वह घर लौट रहे थे। इसी बीच बांसडीह-मनियर मार्ग पर पांडे के पोखरा के पास पिकअप ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़कर चालक भाग गया। आसपास के लोगों ने कारोबारी को सीएचसी बांसडीह पर पहुंचाया गया जहां के डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।