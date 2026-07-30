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Balia News: बांसडीह-मनियर मार्ग पर दुर्घटना में कारोबारी की गयी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: बलिया के बांसडीह नगर पंचायत निवासी 55 वर्षीय संतोष चौरसिया की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। परिवार में शोक का माहौल है।

Balia News: बांसडीह-मनियर मार्ग पर दुर्घटना में कारोबारी की गयी जान

Balia News: बलिया। बांसडीह नगर पंचायत निवासी 55 वर्षीय संतोष चौरसिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि रोज की तरह दुकान बंदकर वह घर लौट रहे थे। इसी बीच बांसडीह-मनियर मार्ग पर पांडे के पोखरा के पास पिकअप ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़कर चालक भाग गया। आसपास के लोगों ने कारोबारी को सीएचसी बांसडीह पर पहुंचाया गया जहां के डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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