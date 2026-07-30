Balia News: कटान पीड़ितों ने प्रशासन के विरोध में किया नारेबाजी
Balia News: सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर-बशिष्ठ नगर सिवान पर कटान पीड़ितों ने शासन प्रशासन व बाढ़ विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सरयू नदी गांव की ओर बढ़ रही है और यदि कटान रोधी कार्य समय पर शुरू हुए होते, तो नुकसान को रोका जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है।
Balia News: बैरिया। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर-बशिष्ठ नगर सिवान पर बुधवार को कटान पीड़ितों ने शासन प्रशासन व बाढ़ विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। उनका कहना है कि उनके उपजाऊ खेतों को काटते हुए सरयू नदी बस्ती की ओर बढ़ रही हैं। अगर इस वर्ष बरसात से पहले कटानरोधी कार्य शुरू हो गया होता तो कटान को बस्ती से 100 मीटर पहले ही रोका जा सकता था। अब धीरे धीरे नदी का कटान बस्ती की ओर बढ़ता जा रहा हैं।
कटान रोधी कार्य की कमी
इस साल यहां कटान रोधी कार्य हुआ ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि गोपाल नगर बशिष्ठ नगर कटान को लेकर शासन प्रशासन व बाढ़ विभाग कुछ नहीं कर रहा हैं। हम लोगों के सामने अब केवल आंदोलन का रास्ता बचा है। कटान स्थल पर प्रदर्शन करने में पुरूष के साथ महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार कटान रोधी कार्य तत्काल शुरू नही करती है, तो हम लोग तहसील मुख्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुचकर धरना देंगे।
सरकार की प्रतिक्रिया
इस सम्बंध में उप जिलाधिकारी बैरिया शशिभूषण ने बताया कि कटान पर नजर रखी जा रही है। जिसका भी मकान कटान से नदी में गिर गया है ihnen तत्काल मुवावजा देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोपाल नगर-वशिष्ठ नगर सिवान के साथ ही टाड़ी और शिवाल मठिया में कटान हो रही है। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है।
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