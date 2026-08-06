Balia News: बिजली बिन बिलबिलाए, जेई-एसडीओ के नहीं उठे फोन
Balia News: दलनछपरा में लोकधाम से आपूर्ति ठप, दर्जनों गांवों में 24 घंटे से बिजली नहीं। विभागीय अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। बरसात के मौसम में सांप-बिच्छू का डर, लोग परेशान। एसएसओ ने बताया जम्फर फटने से आपूर्ति बाधित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरेंगे।
Balia News: दलनछपरा। लोकधाम ठेकहां से आपूर्ति होने वाले दर्जनों गांवों में चौबीस घंटे से आपूर्ति बंद है। विभाग का कोई भी अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। बरसात के मौसम में सांप-बिच्छू के डर से लोग परेशान रहे। लोकधाम ठेकहां से आपूर्ति होने वाले दर्जनों गांवों में मंगलवार की दोपहर बाद दो बजे बिजली गुल हो गई तो 24 घंटे से अधिक समय बाद भी वापस नहीं आई। कारण जानने के लिए लोग विभागीय जेई और एसडीओ को फोन मिलाने लगे तो किसी ने फोन नहीं उठाया। सभी संविदाकर्मियों का भी मोबाइल बंद मिला। इससे लोग रात भर अंधेरे में रहने को विवश हुए।
बुधवार को भी पूरे दिन बुरा हाल रहा। विभागीय कर्मचारियों का फोन रिसीव नहीं होने की स्थिति में दर्जनों लोगों के साथ कर्ण छपरा निवासी हरी सिंह लोकधाम ठेकहां पहुंचे तो वहां मौजूद संविदा के एसएसओ चंदन ने बताया कि बैरिया से लोकधाम के बीच जम्फर फटने से 33 केवी ब्रेक डाउन है, इसलिए आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों ने चेताया कि विभागीय मनमानी ऐसी ही रही तो लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे।
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