Balia News: छह चौकी इंचार्ज बदले, 14 एसआई का तबादला
Balia News: बलिया, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार की रात 20 सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र
Balia News: बलिया, संवाददाता। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार की रात 20 सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें करीब आधा दर्जन चौकी प्रभारी है जिनको ईधर-उधर किया गया है।एसपी ने रेवती थाने पर तैनात लालबचन राय को नरही, नरही में तैनात मकबूल आलम को उभांव, उभांव में तैनात रामधारी सोनकर को रेवती, पकड़ी में तैनात अमरनाथ यादव को पिंक चौकी प्रभारी बैरिया तथा वहां पर तैनात राजधर यादव को पकड़ी भेजा है। पकड़ी में तैनात मुकेश यादव को मनियर, मनियर में तैनात संजय यादव को पकड़ी, एएचटी थाने में तैनात भैयालाल यादव को फील्ड यूनिट, सिकन्दरपुर में तैनात प्रमोद कुमार को नरही स्थानान्तरित किया है।
सहतवार कस्बा चौकी प्रभारी सुनील को बेरुआरबारी, वहां पर तैनात श्रीकृष्ण प्रजापति को चौकी प्रभारी इब्राहिमपट्टी, गोपालनगर चौकी प्रभारी रंजीत कुमार को सहतवार कस्बा चौकी प्रभारी नियुक्त किया है। मंडी चौकी प्रभारी नीरज वर्मा को सिविल लाइन, बांसडीह में तैनात आदित्य कुमार को चौकी प्रभारी मंडी, नरही में तैनात प्रशांत दूबे को चौकी प्रभारी हनुमानगंज, हल्दी में तैनात ऋषिकेश गुप्ता को चौकी प्रभारी मासूमपुर, पुलिस लाइन में तैनात विश्वदीप सिंह को प्रभारी डीसीआरबी, राजकेशर सिंह को नरही, पवन को चौकी प्रभारी माल्दह, वहां पर तैनात दुर्गेश गोंड को चौकी इंचार्ज गोपालनगर बनाया है।
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