Balia News: रंगदारी नहीं देने पर सैलून संचालक से मारपीट, मुकदमा
Balia News: बलिया के दुबहड़ थाना क्षेत्र में उमेश ठाकुर ने रंगदारी मांगने और धमकी देने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को विवेक सिंह ने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी, वरना सैलून बंद करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
Balia News: बलिया। दुबहड़ थाना क्षेत्र के घोड़हरा निवासी उमेश ठाकुर की तहरीर पर पुलिस ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का केस दर्ज किया है। पीड़ित का कहना है कि शहर के भृगु आश्रम में किराये पर दुकान लेकर सैलून चलाता हूं। 26 जुलाई को राजपूत नेवरी निवासी विवेक सिंह उर्फ कुशल सिंह मेरे दुकान पर आकर मुझसे कहने लगा कि अगर सैलून चलाना है तो मुझे 50 हजार रुपये की रंगदारी दो वरना कल से दुकान मत खोलना। आरोप लगाया है कि विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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