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Balia News: चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने एक को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: उभांव पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ शीत बंसत उर्फ भुलन को कुंडैल ढाला के पास गिरफ्तार किया। ऐसा आरोप है कि वह बिहार में बाइक बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में धारा की बढ़ोत्तरी की और आरोपी का चालान कर दिया।

Balia News: चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने एक को पकड़ा

Balia News: बेल्थरारोड। उभांव पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ बुधवार को इलाके के जमीन सिसौंड निवासी शीत बंसत उर्फ भुलन को कुंडैल ढाला के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। पुलिस का कहना है कि कस्बा के वार्ड संख्या 11 निवासी उदयशंकर गुप्ता ने दो दिनों पहले घर के बाहर से बाइक चोरी होने की शिकायत की थी। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि बाइक को वह बिहार बेंचने के लिए लेकर जा रहा था।

पहले से दर्ज मुकदमा में धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई नीरज यादव, सिपाही सत्येन्द्र कुमार, अजीत गुप्ता, अंकित पांडेय, ऋषभ सिंह आदि थे।

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