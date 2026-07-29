Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: हत्या के प्रयास के आरोपी को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बलिया में पकड़ी पुलिस ने राजू चौहान को एकभिटिया चौराहा के पास गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार करने पर आरोपी के पास से चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है।

Balia News: हत्या के प्रयास के आरोपी को पकड़ा

Balia News: बलिया। पकड़ी पुलिस ने धड़सरा निवासी राजू चौहान को एकभिटिया चौराहा के पास से पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही उसकी खोजबीन की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से चाकू बरामद किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Crime News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।