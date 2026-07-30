Balia News: पकड़े गए 15 गो तस्करों का पुलिस ने किया चालान

Balia News: सुखपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़े गये 15 गो तस्करों का बुधवार को चालान कर दिया। पुलिस ने 14 पिकअप पर लदे 13 गोवंश बरामद किया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण और पशु क्रुरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कुछ आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया।पुलिस ने इलाके के करम्मर नहर पुलिया के पास से रेवती थाना क्षेत्र के परसिया निवासी पिंटू यादव, बांसडीह कोतवाली के असेगी निवासी दीपक यादव, मनियर थाना क्षेत्र के खुटहां निवासी अभिषेक यादव, फेफना थाना क्षेत्र के रौसिंगपुर निवासी गुड्डू यादव, पकड़ी थाना क्षेत्र के जगदरा निवासी अरविन्द व गुड्डु पाल, क्षेत्र के घोसवटी निवासी सत्येन्द्र यादव व सुखपुरा निवासी तारकेश्वर को पकड़ा।

उनके पास से सात पिकअप पर लदे सात गोवंश को बरामद किया। इसी प्रकार पुलिस ने दुर्गीपुर पुलिया के पास से रेवती निवासी रोहित तुरहा, पकड़ी थाना क्षेत्र के धड़सरा निवासी सतीश यादव, मनियर थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मुकेश गोंड, खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर निवासी संदीप बारी व राजा, नगर कोतवाली के कदम चौराहा बड़ी मठिया निवासी दीपक को दबोच लिया। उनके पास मौजूद सात पिकअप पर छह गोवंश बरामद किया गया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई हरीश यादव, दुर्गेश नंदन, श्रीकृष्ण प्रजापति, कृपाशंकर सिंह आदि थे। बताया जाता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर जैसे ही थाने से निकलने लगी वहां पर मौजूद उनके परिवार की महिलाएं हंगामा करते हुए विरोध जताने लगी। इसके बाद थाना परिसर में खलबली मच गयी। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गोवंश के साथ पकड़ा गया है तथा साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।