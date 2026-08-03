Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balia News: अब हाल्ट रेलवे स्टेशनों पर एम यूटीएस से मिलेगा टिकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

Balia News: बलिया, संवाददाता। रेल यात्रियों को हाल्ट रेलवे स्टेशनों पर जनरल टिकट के लिए

Balia News: अब हाल्ट रेलवे स्टेशनों पर एम यूटीएस से मिलेगा टिकट

Balia News: बलिया, संवाददाता। रेल यात्रियों को हाल्ट रेलवे स्टेशनों पर जनरल टिकट के लिए अब कतार में खड़े होने से निजात मिल जायेगी। उन्हें बैठे-बिठाये ही एम-यूटीएस डिवाइस से अनारक्षित टिकट तुरंत मिलेगा। इसकी शुरुआत चार जोन में पहली बार इंदारा-भटनी रेलखंड पर स्थित गोविंदपुर दुगौली हाल्ट पर की गयी है। रेल अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधा और सहुलियत तथा रेल राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।बड़े स्टेशनों के अलावे हाल्ट से भी हर दिन बड़ी संख्या में लोग रेल यात्रा करते हैं। कई बार यात्रियों को काउंटर पर टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान कभी-कभार भीड़ अधिक होने से लोग बगैर टिकट यात्रा करने को मजबूर होते हैं अथवा उनकी गाड़ी छूट जाती है।

ये भी पढ़ें:40 साल पुरानी रेल टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, काउंटरों पर अब नहीं लगेगी लंबी कतार

इस तरह की समस्यों को देखते हुए रेलवे की ओर से एम-यूटीएस डिवाइस से अनारक्षित टिकट जारी करने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। रेल सूत्रों की मानें तो यह डिवाइस एक मोबाइल जैसे उपकरण के रूप में काम करता है, जिसमें एक मिनी प्रिंटर संलग्न होता है। अधिकृत रेलवे स्टाफ अथवा एजेंट द्वारा स्टेशन के प्लेटफार्म अथवा सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों को तत्काल टिकट प्रदान किया जाता है। इस सुविधा के जरिये यात्रियों को पारंपरिक बुकिंग काउंटर की कतार में लगने की जरुरत नहीं होती है। त्योहारों तथा भीड़भाड़ वाले समय में यह व्यवस्था यात्रियों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि भारतीय रेल के उत्तर भारत के चार जोनों पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में पहली बार गोविन्दपुर दुगौली हाल्ट पर एम-यूटीएस से टिकट देने की व्यवस्था की गयी है। आने वाले समय में अन्य हाल्ट स्टेशनों पर यह सुविधा रेल यात्रियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Balia News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।