Balia News: द्वाबा शहीद स्मारक पर लहराएगा 101 फीट का तिरंगा

Balia News: बैरिया, हिन्दुस्तान संवाद। द्वाबा शहीद स्मारक के गौरवशाली इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यहां नगर पंचायत बैरिया की ओर से 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराने की योजना है। इसके लिए मौके पर फाउंडेशन आदि बनाने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी खंभों को इंस्टाल करने के साथ ही 15 अगस्त को यहां तिरंगा फहराने लगेगा। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन 18 अगस्त को बैरिया बलिदान दिवस के अवसर पर होगा। नगर पंचायत (बैरिया) के चेयरमैन प्रतिनिधि भाजपा नेता शिवकुमार वर्मा ‘मंटन’ ने बताया कि देश की आजादी में बागी बलिया की भूमिका सर्वोपरि रही है।

बलिया में भी द्वाबा के वीर क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की। 18 अगस्त 1942 को बैरिया थाने पर लगे अंग्रेजी हुकूमत के यूनियन जैक को उतार फेंका और थाने पर अपना तिरंगा फहरा दिया। उस समय थाने पर तैनात अंग्रेजी हुकूमत के दरोगा ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गईं लेकिन अमर क्रांतिकारियों के सीने कम नही पड़े। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। द्वाबा शहीद स्मारक उन वीर जवानों के बलिदान की याद दिलाता है। इसे सजाना-संवारना हमारी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से शहीद स्मारक के पास 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने की योजना बनाई गई। बताया कि कुशल इंजीनियरों की देखरेख में इसका फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है। खम्भे की ऊंचाई 101 फीट होगी, जबकि उसमें लगने वाले तिरंगा झंडा 30 गुणा 20 साइज का होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रा दिवस के दिन झंडा फहराया जायेगा, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 18 अगस्त को बैरिया शहीद दिवस के अवसर पर होगा। बताया कि प्रकाश की हाईटेक व्यवस्था होगी, जिसमें रात में भी यह जगमगाता रहे।