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Balia News: नाबालिग को भगाकर दिल्ली में किया निकाह

By Hindustan | Bureau
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Balia News: नगरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को एक युवक

Balia News: नाबालिग को भगाकर दिल्ली में किया निकाह

Balia News: नगरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ निकाह करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।नाबालिग के परिजनों के अनुसार, थाना क्षेत्र के ही डिहवा गांव का एक युवक उनकी नाबालिग लड़की को 18 जून को बहला-फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया था तथा वहां किसी मस्जिद में निकाह कर लिया। गुरुवार की शाम को युवक लड़की को घर से कुछ दूरी पर छोड़कर भाग गया है। लड़की ने घर पहुंचकर परिवार के लोगों को आपबीती बताई।

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। घटना की जानकारी हिंदू संगठनों के सदस्यों को हुई तो वे थाने पहुंच गए। थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने मामले की जांच की जा रही है।

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