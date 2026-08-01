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Balia News: अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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Balia News: सुखपुरा की पुलिस ने एक किशोरी के अपहरण के आरोप में सूरज राजभर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने लड़की को भगाने का मामला दर्ज कराया था।

Balia News: अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

Balia News: सुखपुरा। स्थानीय पुलिस ने शनिवार को बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के छाता भरटोलिया निवासी सूरज राजभर को हनुमानगंज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके साथ मौजूद किशोरी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया तथा लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया।

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