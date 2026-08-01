Balia News: अपहरण का आरोपी गिरफ्तार
Balia News: सुखपुरा की पुलिस ने एक किशोरी के अपहरण के आरोप में सूरज राजभर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने लड़की को भगाने का मामला दर्ज कराया था।
Balia News: सुखपुरा। स्थानीय पुलिस ने शनिवार को बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के छाता भरटोलिया निवासी सूरज राजभर को हनुमानगंज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके साथ मौजूद किशोरी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। अपहरण और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया तथा लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।