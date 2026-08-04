Balia News: जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट, सात पर मुकदमा
Balia News: बांसडीह के खरौनी गांव में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायलों में राजनारायण चौरसिया और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।
Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के खरौनी गांव में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गये। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव के राजनरायन चौरसिया का आरोप है कि वह पुलिस के निर्देश पर रविवार को अपने पैतृक मकान की पैमाइश करवा रहे थे। इसी दौरान उपेन्द्र, उदयभान, वीरभान और रीता ने गाली-गलौज तथा मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडा व ईंट से हमला कर दिया। बचाव में आई उनकी पत्नी मनोरमा और बहू नीलम को भी चोटें आईं। राजनारायण के अनुसार उन्हें भी सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।उधर,
दूसरे पक्ष के उपेन्द्र चौरसिया ने आरोप लगाया है कि जमीन बंटवारे के पुराने विवाद को लेकर विपक्षी राजनरायन चौरसिया, विवेकानन्द चौरसिया, कनक चौरसिया और नीलम ने लामबंद होकर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में उनके दाहिने हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। शोर सुनकर ग्रामीणों के जुटने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
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