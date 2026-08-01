Balia News: फर्जी जाति प्रमाण पत्र से बना अध्यापक, सेवा समाप्त

Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कूटरचित दस्तावेज और

Balia News: बांसडीह, हिन्दुस्तान संवाद। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने कूटरचित दस्तावेज और फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में बांसडीह शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामपुर नौबरार में तैनात सहायक अध्यापक जितेन्द्र राम की सेवा समाप्त कर दी है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी (बांसडीह) को शिक्षक से विद्यालय का शासकीय अभिलेख व कार्यभार तत्काल अपने कब्जे में लेने तथा मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही वित्त एवं लेखाधिकारी को तत्काल प्रभाव से वेतन भुगतान रोकने और पुराने भुगतानों की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है。

शिकायत और जांच बीएसए के आदेश के अनुसार रसड़ा क्षेत्र के रत्तोपुर गांव निवासी त्रिभुवन नारायण सिंह ने जनसुनवाई के दौरान डीएम से शिकायत की थी। बताया था कि उनके गांव के ही जितेन्द्र राम ने कूटरचना कर खरवार (अनुसूचित जनजाति) का फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाया और उसी के आधार पर शिक्षक की नौकरी हासिल की है। जबकि वह वास्तव में कमकर जाति से हैं। शिकायत के बाद बीएसए ने जितेन्द्र के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन रसड़ा तहसीलदार से कराया। तहसील से मिली जांच रिपोर्ट में बताया गया कि जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने जांच के बाद जितेन्द्र के भाई अरविन्द कमकर का खरवार जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जितेन्द्र खरवार नहीं, बल्कि कमकर जाति से है।

सेवा समाप्ति के कारण बीएसए के आदेश के अनुसार, जितेन्द्र राम को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था लेकिन उनका स्पष्टीकरण तथ्यहीन पाया गया। जांच में यह स्पष्ट होने पर कि उन्होंने कमकर (पिछड़ा वर्ग) होते हुए खरवार (अनुसूचित जनजाति) का फर्जी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करते हुए नौकरी प्राप्त की, उनकी नियुक्ति को नियुक्ति तिथि से शून्य मानते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है।