Balia News: सीबीएसई ईस्ट जोन हॉकी में जमुना राम को कांस्य
Balia News: बलिया में जमुना राम मेमोरियल स्कूल की अंडर-17 बालिका हॉकी टीम ने सीबीएसई ईस्ट जोन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। टीम का भव्य स्वागत किया गया और विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रबंध निदेशक ने छात्रों की मेहनत और प्रतिभा की सराहना की। खेल अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया।
Balia News: बलिया। सीबीएसई ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में जमुना राम मेमोरियल स्कूल की अंडर-17 बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता है। जनपद वापसी पर विद्यालय में सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। गोरखपुर के बीएन पब्लिक स्कूल में में 31 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटी बालिका हॉकी टीम का विद्यालय परिसर में पहुँचने पर ढोल-नगाड़ों एवं पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय लौटने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में विद्यालय के प्रबंध निदेशक इंजीनियर तुषारनंद ने बालिका टीम को बधाई देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय की बेटियां आज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि खेल के मैदान में भी नए कीर्तिमान रच रही हैं।
सीबीएसई ईस्ट जोन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करना केवल एक ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि यह उनकी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अनुशासन का परिणाम है। विद्यालय प्रबंधन अपने सभी खिलाड़ियों को हर संभव विश्वस्तरीय सुविधाएं और मंच प्रदान करता रहेगा। विद्यालय के खेल अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हॉकी प्रशिक्षक सरदार मोहम्मद अफजल, मनोज कुमार पांडे, अरविंद चौबे, रागिनी श्रीवास्तव, आनंद मिश्रा, इरफान आदि थे।
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